Clima, WMO: nuovo record di gas serra, “siamo davvero fuori strada”

Nel 2020 le concentrazioni di anidride carbonica nell’atmosfera terrestre hanno raggiunto un livello record, con un incremento superiore alla media registrata nel decennio 2011-2020: lo ha reso noto l’organizzazione meteorologica mondiale (OMM) (World Meteorological Organization, WMO), agenzia ONU con sede a Ginevra.

L’organizzazione ha rilevato che le nuove emissioni sono effettivamente diminuite del 5,6% lo scorso anno a causa del rallentamento economico causato dalla pandemia, ma ciò non ha avuto effetti evidenti sulla concentrazione dei gas serra esistenti nell’atmosfera o sui loro tassi di crescita.

La notizia arriva alla vigilia dell’avvio a Glasgow della COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

L’aumento delle concentrazioni di gas serra mette a rischio gli obiettivi di temperatura dell’Accordo di Parigi sul Clima, ha evidenziato il segretario generale dell’OMM, Petteri Taalas, avvertendo: “Siamo davvero fuori strada“. “Il Greenhouse Gas Bulletin – ha aggiunto Taalas – contiene un chiaro messaggio scientifico per i negoziatori del cambiamento climatico alla Cop26. All’attuale tasso di aumento delle concentrazioni di gas serra, entro la fine di questo secolo assisteremo a un aumento della temperatura di gran lunga superiore agli obiettivi dell’Accordo di Parigi da 1,5 a 2 gradi Celsius al di sopra dei livelli preindustriali“.

La quantità di CO2 nell’atmosfera ha superato il traguardo di 400 parti per milione nel 2015, ha ricordato il segretario generale dell’OMM sottolineando che “solo cinque anni dopo, ha superato le 413 ppm. Questo è più di una semplice formula chimica e cifre su un grafico. Ha importanti ripercussioni negative per la nostra vita quotidiana e il nostro benessere, per lo stato del nostro pianeta e per il futuro dei nostri figli e nipoti“. “L’anidride carbonica rimane nell’atmosfera per secoli e nell’oceano ancora più a lungo. L’ultima volta che la Terra ha sperimentato una concentrazione simile di CO2 è stato 3-5 milioni di anni fa, quando la temperatura era di 2-3 gradi centigradi più calda e il livello del mare era di 10-20 metri più alto di adesso. Ma allora non c’erano 7,8 miliardi di persone“. “Molti paesi stanno fissando ora obiettivi carbon neutral e si spera che la COP26 vedrà un consistente aumento degli impegni. Ma dobbiamo trasformare il nostro impegno in azioni che avranno un impatto sui gas che causano il cambiamento climatico. Dobbiamo rivedere i nostri sistemi industriali, energetici e di trasporto e l’intero stile di vita. Le modifiche necessarie sono economicamente accessibili e tecnicamente possibili. Non c’è tempo da perdere,” ha concluso Taalas.