Come combattere il diabete e abbassare il colesterolo alto con un frutto autunnale e con il suo prezioso succo

Come combattere il diabete, abbassare colesterolo alto e pressione alta con l’alimentazione? Un frutto tipicamente autunnale può essere un valido alleato, anche per dimagrire.

Il melograno (Punica Granatum) è una pianta della famiglia delle Punicaceae, originario di una regione geografica che va dall’Iran alla zona himalayana dell’India settentrionale e presente sin dall’antichità nel Caucaso e nell’intera zona mediterranea.

Simbolo di abbondanza e longevità sin dall’antichità, il melograno produce la melagrana, un pomo grande all’incirca quanto un’arancia, che presenta una dura scorza coriacea, all’interno della quale sono ammassati numerosi semi avvolti in una polpa carnosa, commestibile, acida o dolce, di colore bianco o rosso, situati in compartimenti formati da setti membranosi.

La melagrana abbassa i livelli di colesterolo nel sangue, protegge il cuore dalla formazione di placche aterosclerotiche, combatte l’obesità grazie alla sua funzione diuretica e drenante. Preserva l’elasticità dei vasi sanguigni e previene le malattie cardiovascolari, contiene acido ellagico e flavonoidi, con azione antitumorale, specie nei casi di tumore alla prostata, della pelle, del seno e dei polmoni.

E’ ricca di acido folico, prezioso in gravidanza per lo sviluppo del condotto neurale del feto, oltre a prevenire la comparsa di malformazioni del sistema nervoso centrale, abbassa la pressione sanguigna, attenua i disturbi tipici della menopausa.

Come consumare la melagrana? Sotto forma di succo, o aggiungendo i chicchi allo yogurt, oppure ancora nelle insalate, per condire la carne, il pesce, o per preparare torte e pasticcini.

Melagrana: proprietà nutrizionali, possibili benefici e controindicazioni

100 g di melagrana (parte edibile) apportano 63 Calorie ripartite come segue:

94% carboidrati

3% proteine

3% lipidi

In particolare, 100 g di melograno contengono:

1,67 g di proteine

1,17 g di lipidi

18,70 g di carboidrati

10,2 mg di vitamina C

4 g di fibra

0,293 mg di niacina

0,135 mg di acido pantotenico

0,075 mg di piridossina

0,067 mg di tiamina

0,60 mg di vitamina E

0,053 mg di riboflavina

38 µg di folati

16,4 µg di vitamina K

236 mg di potassio

36 mg di fosforo

12 mg di magnesio

10 mg di calcio

3 mg di sodio

0,35 mg di zinco

0,30 mg di ferro

0,158 mg di rame

0,119 mg di manganese

0,5 µg di selenio

E’ una fonte di ellegitannini

La melagrana “è una buona fonte di fibre solubili e insolubili, utili per una buona digestione e per proteggere la salute dell’intestino,” spiega in un approfondimento l’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario. “Al frutto del melograno sono inoltre associati benefici in termini di riduzione del peso, di controllo del colesterolo, di miglioramento delle difese immunitarie e della circolazione e di protezione dai tumori (in particolare da quello alla prostata e dai linfomi). Il suo consumo regolare è stato inoltre associato a benefici contro l’iperplasia prostatica benigna e il diabete. L’assunzione di ellagitannini come la granatina B e la punicalagina presenti nel succo di melagrana può ridurre il rischio cardiovascolare contrastando l’azione dei radicali liberi“.

“La melagrana può scatenare reazioni allergiche e potrebbe essere controindicata in caso di interventi chirurgici programmati nelle due settimane successive.”

“La melagrana può interferire con la carbamazepina, con i farmaci metabolizzati dal citocromo P450 2C9, 2D6 e 3A4, con gli ACE inibitori, con gli antipertensivi, con rosuvastatina, la tolbutamide e il warfarin.”

Succo di melograno: un sorso di benessere per il nostro organismo

L’acido ellagico contenuto nel succo di melograno, combinato ai flavonoidi, previene e contrasta lo sviluppo delle cellule cancerogene nel tumore alla prostata, al seno e ai polmoni. I polifenoli, sostanze “scavenger” (spazzine), contrastano l’azione pericolosa dei raggi ultravioletti, prevenendo i tumori alla pelle.

Bevuto regolarmente, il succo di melograno agisce come anticoagulante naturale, aumenta il flusso di sangue verso il cuore e abbassa la pressione sanguigna; riduce il rischio di malattie cardiovascolari (aterosclerosi), protegge il cuore dalla formazione di placche aterosclerotiche e riduce l’ispessimento delle arterie, diminuisce il rischio di infarti ed ictus. Inoltre, migliora lo stato ossidativo di chi soffre di artrite reumatoide. Esercita un’azione antibatterica e gastro-protettiva, rafforza la barriera della mucosa gastrica, favorendo le funzionalità intestinali e, grazie alla sua azione astringente, è utile in caso di diarrea. Per via dei polifenoli in esso contenuti, che sono normalizzatori della resistenza insulinica, riduce il rischio di obesità. Essendo ricco anche di prolina, è utile a chi soffre di problemi cartilaginei, grazie alla metionina esercita un’azione antiossidante e per via della valina è impiegato per recuperare l’energia dopo l’attività sportiva.

Realizzare il succo di melograno in casa è semplicissimo: tagliate un melograno in quarti, usando un coltello, tenendo presente che esso produce circa mezza tazza di succo. Tenete il melograno tagliato al di sopra di un contenitore di plastica, togliendo i semi con le dita (un altro modo per togliere i semi è quello di immergere i pezzi di melograno in una scodella d’acqua per poi filtrarla e trattenere soltanto essi). Frullate i semi per ottenere il succo.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.