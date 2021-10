Richiami alimentari: cotolette ritirate dai supermercati per presenza di allergeni non indicati chiaramente

MeteoWeb

Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie e con i bambini. Per questo il Ministero della Salute ha diffuso l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi del prodotto “Mini Cotolette Vegetali” a marca Almaverde Bio, segnalate per la mancata dichiarazione in etichetta della presenza di un allergene (soia). L’astuccio presenta il claim “SENZA SOIA” nel fronte per un errore di stampa, in contrasto con quanto riportato nell’elenco ingredienti dove l’allergene SOIA è correttamente e chiaramente indicato.

I lotti di produzione dei prodotti interessati, sono i seguenti:

L. BC35 con termine minimo di scadenza 31-10-2021

L. BD38 con termine minimo di scadenza 22.11.21

L. BA37 con termine minimo di scadenza 12.11.21

L. BA39 con termine minimo di scadenza 26.11.21

L. BB37 con termine minimo di scadenza 13.11.21

L. BD39 con termine minimo di scadenza 29.11.21

Il prodotto è commercializzato dalla Compagnia Italiana Alimenti Biologici e Salutistici s.r.l e confezionato dall’azienda Gastronomica Roscio srl nello stabilimento di via Madonnina n. 32, 27018 a Vidigulfo, in provincia di Pavia. Inoltre, le confezioni di vendita interessate sono individuabili anche al peso dichiarato in confezione di 150 grammi.

Come accennato in precedenza, i richiami sono dovuti alla presenza di un allergene non dichiarato in etichetta, cioè la soia. Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” rilanciando le istruzioni del Ministero della Salute, raccomanda di non consumare i prodotti se si è allergici alla soia. I prodotti in questione sono sicuri per i consumatori che non soffrono di allergia alla soia.