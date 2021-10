Covid: con la Sicilia zona bianca niente più mascherine all’aperto, salta il limite dei 4 posti e tornano le tavolate al chiuso per cerimonie e matrimoni

MeteoWeb

Con la Sicilia in zona bianca ben 4,8 milioni di italiani possono togliere la mascherina all’aperto ma tornano anche le tavolate al chiuso con il superamento del limite massimo dei 4 posti a sedere tra non conviventi in ristoranti, agriturismi e pizzerie: è quanto emerge da un’analisi della Coldiretti in riferimento agli effetti del cambio di colore per l’isola che dal 30 agosto si trova in zona gialla sulla base degli indici della pandemia Covid. Un provvedimento che impatta anche per le feste e i ricevimenti, compresi i matrimoni che con l’avanzare della campagna vaccinale si sono moltiplicati. Il limite dei posti a tavola è una misura di sicurezza che – continua la Coldiretti – oltre ad avere ripercussioni sul bisogno di convivialità degli italiani ha pesato anche sugli incassi della ristorazione dopo le forti perdite subite per i lockdown per la pandemia Covid. La necessità di mantenere almeno un metro di distanza tra i tavoli – precisa la Coldiretti – ha infatti ridotto drasticamente gli spazi disponibili per il servizio. L’ impatto negativo – conclude la Coldiretti – si trasferisce a cascata sull’intera filiera con la riduzione di acquisti di prodotti alimentari e vino dalle aziende agricole ma anche di addobbi floreali con il contenimento del numero di inviatati o addirittura il rinvio delle cerimonie.