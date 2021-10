Covid, maxi focolaio in una casa di riposo nel Padovano: 59 ospiti e 7 operatori positivi, tutti vaccinati e con terza dose

MeteoWeb

Scoppia un maxi focolaio di Covid in una casa di riposo a Conselve, in provincia di Padova. Nella casa di riposo Beggiato, 59 ospiti e 7 operatori sono risultati positivi. Dei 59 ospiti positivi, 3 sono stati ricoverati in ospedale in condizioni non gravi ma 2 sono stati già dimessi. Ciò su cui bisogna porre l’attenzione è che tutte le persone risultate positive avevano completato il ciclo vaccinale e che hanno già ricevuto la terza dose (anche se solo una settimana fa).

I risultati dei tamponi molecolari che hanno svelato il focolaio sono arrivati nel pomeriggio di sabato 30 ottobre, a seguito di un’indagine epidemiologia in corso dopo alcune positività ai tamponi rapidi riscontrate venerdì 29 ottobre.