Covid, Pregliasco: “la terza dose verrà riproposta di anno in anno per le categorie a rischio”

MeteoWeb

Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Rotocalco 264” condotta da Roberta Feliziani su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt).

Riguardo la terza dose, Pregliasco ha affermato: “Dopo 6 mesi c’è un calo percentuale della copertura, che comunque garantisce una certa protezione e ad oggi si dice: accontentiamoci per la popolazione generale di questa capacità residua, valutiamo come va l’inverno e aspettiamo per rivaccinare tutti. Però si è iniziato a fare la terza dose per i più fragili e in più si sta pianificando la vaccinazione di richiamo per i più anziani. Per ora stiamo proteggendo loro e gli operatori sanitari che sono in prima linea. Penso che poi la vaccinazione verrà riproposta di anno in anno come quella influenzale per le categorie a rischio“.