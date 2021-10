Covid, Rasi (consulente Figliuolo): “La vaccinazione ai bambini potrebbe essere evitata, il virus circola poco”

MeteoWeb

“Se la circolazione del virus restasse a questi livelli e non si riscontrassero problemi particolari nei bambini, la vaccinazione degli Under 12 potrebbe essere evitata”. E’ quanto dichiarato nel corso di un’intervista alla Stampa da Guido Rasi, professore ordinario di Microbiologia a Roma Tor Vergata, ex direttore dell’Ema e consulente per la campagna vaccinale del generale Figliuolo, che ritiene “non scontata la copertura dei più piccoli, così come non lo è la terza dose a tutti“. I tanti tamponi legati all’effetto Green Pass hanno portato a una leggera crescita dei positivi, è un trend preoccupante? “Il tasso di positività rimane stabile, anche se l’inverno è lungo ed è presto per cantare vittoria. Un quadro chiaro – spiega – si avrà a fine novembre, quando dovrebbe arrivare l’autorizzazione dell’Ema per la vaccinazione degli Under 12. A quel punto si capirà se è davvero necessaria, così come la terza dose, cioè se la nostra immunità di comunità sarà sufficiente o meno“.

“Negli Stati Uniti si nota una crescita di casi pediatrici, ma in Italia grazie a Green Pass e mascherine potrebbe andare diversamente“, dice spiega. Un richiamo generalizzato visti i dati sulla caduta dell’immunità non sarebbe necessario? “Non è detto, saranno i dati dei prossimi due mesi a dirci quanto la popolazione sotto i 60 anni si reinfetterà. Intanto, giusta la terza dose ad anziani e fragili per prudenza”, sottolinea.

Per rasi il 90 per cento di vaccinati over 12 entro dicembre “Sarebbe un ottimo risultato. La vaccinazione è rallentata, ma procede e migliora la nostra vita. Esistono ancora alcuni impauriti con cui si può ragionare. La strategia del generale Figliuolo – ricorda – punta sui medici di famiglia, sull’accoppiamento con l’antinfluenzale e su una campagna personalizzata di convincimento”.