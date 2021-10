Dado per brodo richiamato dai supermercati: l’avviso del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato nell’apposita sezione del proprio sito web diversi avviso di richiamo in merito a dado per brodo richiamato dai supermercati. Il prodotto sarebbe pericoloso per le persone allergiche a causa di arachidi non dichiarati in etichetta.

Il prodotto, granulare, è il Mon Bouillon 200g, preparato per brodo e condimento con estratto di lievito. Ecco i lotti richiamati e le date di scadenza sottoposti a richiamo: 020069, 020090, 020097, 020111, 020132, 020160, 020202, 020258, 020314, 020328, 020344, 021011, 021053, 021081, 021109, 021123, 021179, 021200, 021018 con date di scadenza o termine minimo di conservazione 09/21, 10/21, 11/21, 12/21, 01/22, 03/22, 05/22, 06/22, 07/22, 08/22, 09/22, 10/22, 11/22, 12/22, 01/23.

I lotti richiamati sono stati prodotti dall’azienda Dialcos Spa nello stabilimento di Due Carrare, in provincia di Padova alla via Via Veneto,27. Per informazione contattare alert@dialcos.it. Il preparato interessato dal richiamo è sicuro per i consumatori che non soffrono di allergia alle arachidi.