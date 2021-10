Dal vento alle ruote sulle rocce, ecco i suoni di Marte catturati dal rover Perseverance

MeteoWeb

Grazie a due microfoni a bordo del rover Perseverance della NASA, la missione ha registrato quasi 5 ore di raffiche di vento marziano, di ruote del rover che scricchiolano sul terreno e motori che ronzano mentre la navicella muove il braccio. Questi suoni consentono a scienziati e ingegneri di vivere il Pianeta Rosso in modi nuovi e tutti possono ascoltarli (video in basso, a corredo dell’articolo).

“È come se fossi davvero lì,” ha detto Baptiste Chide, dell’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie in Francia. “I suoni marziani hanno forti vibrazioni dei bassi, quindi quando indossi le cuffie, puoi davvero sentirlo. Penso che i microfoni saranno una risorsa importante per la futura scienza relativa a Marte e sistema solare“.

Perseverance è la prima missione a registrare il suono del Pianeta Rosso utilizzando microfoni dedicati, entrambi dispositivi disponibili in commercio e pronti all’uso. Uno è sul lato del telaio del rover, il secondo si trova sull’albero di Perseverance come complemento alle indagini dello strumento laser SuperCam sulle rocce e sull’atmosfera.

L’era dei microfoni spaziali

SuperCam studia rocce e terreno colpendoli con un laser, per poi analizzare il vapore risultante con una fotocamera. Poiché il laser pulsa fino a centinaia di volte per bersaglio, le opportunità di catturare il suono di quegli “zap” si sommano rapidamente: il microfono ha già registrato più di 25.000 colpi laser.

Alcune di queste registrazioni stanno insegnando agli scienziati come cambia l’atmosfera del pianeta. Dopotutto, il suono viaggia attraverso le vibrazioni nell’aria. Il microfono SuperCam è situato in posizione ideale per monitorare la “microturbolenza” – piccoli spostamenti nell’aria – e integra i sensori del vento dedicati del rover, che fanno parte di una suite di strumenti atmosferici chiamata MEDA, abbreviazione di Mars Environmental Dynamics Analyzer.

I sensori di MEDA rilevano la velocità, la pressione e la temperatura del vento una o due volte al secondo per un massimo di due ore per volta. Il microfono di SuperCam, inoltre, può fornire informazioni simili ad una velocità di 20.000 volte al secondo per diversi minuti.

Il microfono consente anche la ricerca sulla propagazione del suono su Marte. Poiché l’atmosfera del pianeta è molto meno densa di quella terrestre, gli scienziati sapevano che i suoni più acuti in particolare sarebbero stati difficili da sentire. In effetti, alcuni scienziati sono rimasti sorpresi quando il microfono ha rilevato il ronzio dei rotori dell’elicottero Ingenuity durante il suo 4° volo, il 30 aprile, da una distanza di 80 metri.