Devastante maltempo in India: otto morti per le piogge torrenziali in Kerala, ma il bilancio è destinato a salire [FOTO & VIDEO]

Sono almeno otto le vittime del maltempo che ha colpito l’India e oltre dieci potrebbero essere disperse, dopo le piogge torrenziali che hanno interessato ieri lo Stato indiano di Kerala, causando allagamenti e frane. Le operazioni di soccorso, come riportano i media internazionali, proseguono in queste ore da parte dell’Esercito e della Forza nazionale di risposta ai disastri soprattutto in due dei distretti più colpiti, quelli di Kottayam e Idukki, dove si temono una dozzina di dispersi.

In base a quanto riferito da alcuni funzionari il bilancio delle vittime potrebbe però aumentare in giornata mentre proseguono le operazioni di soccorso. Ieri le immagini trasmesse dalle tv locali mostravano persone in strada con l’acqua che arrivava fino al petto mentre prestavano soccorso ai passeggeri di un autobus semisommerso. Nel 2018 lo stesso Stato fu colpito da forti piogge che provocarono 223 vittime e costrinsero centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le loro case.