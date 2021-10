Dopo gli incendi, violente alluvioni: l’isola greca di Evia in ginocchio, centinaia di evacuati [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Dopo gli incendi che l’hanno devastata la scorsa estate, distruggendo un terzo della superficie boschiva dell’isola, Evia sta affrontando ora violente alluvioni e inondazioni.

Al momento non sono state segnalate vittime, ma centinaia di persone sono state evacuate nel Nord dell’isola greca a causa delle inondazioni, che hanno danneggiato decine di case, reso le strade impraticabili, costretto a chiudere le scuole.

Anche le spiagge sono state raggiunte da quintali di fango colati dalle vicine montagne, la cui vegetazione è stata consumata dagli incendi favorendo un forte dissesto idrogeologico.

Una forte ondata di maltempo si è abbattuto sul Centro/Nord della Grecia a partire da giovedì scorso, causando precipitazioni per un totale di 700 millimetri di pioggia in 3 giorni, come registrato dalla stazione meteorologica del Monte Pelio.