Dopo ore di blackout Facebook, Instagram e WhatsApp riprendono a funzionare: “problemi con i router”

Dopo circa 6 ore di totale blackout, Facebook, Instagram e WhatsApp hanno lentamente ripreso a funzionare in Europa e negli Stati Uniti. Dopo qualche breve interruzione, adesso le app funzionano regolarmente. Secondo quanto riportano i media statunitensi, si tratta della peggiore interruzione di servizio del colosso dei social media dal 2008.

Il blackout mondiale sarebbe stato provocato da modifiche alla configurazione dei router che coordinano il traffico di rete tra i suoi centri dati. “Questa interruzione del traffico di rete ha avuto un effetto a cascata sul modo in cui comunicano i nostri centri dati, bloccando i nostri servizi“, ha spiegato in un post il vicepresidente delle infrastrutture di Facebook Santosh Janardhan.