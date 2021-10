Chirurgia, l’importanza delle donazioni: due prelievi di cornee post mortem all’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo

MeteoWeb

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti due interventi di prelievo di tessuto a scopo di trapianto all’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo presso il P.O. Piemonte. Si tratta di donazioni di cornee post mortem da parte di un uomo e di una donna, entrambi di sessantotto anni.

L’espletamento delle procedure è stato coordinato dal responsabile dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dott. Salvatore Leonardi, coadiuvato dalla dott.ssa Lorenza Mazzeo, referente locale per la donazione degli organi del nosocomio di Viale Europa. Gli interventi sono stati eseguiti insieme con gli anestesisti Riccardo Trifilò, Vincenzo La Torre, Rosy Corallini ed Elisa Melissari. Importante come sempre il contributo di tutto il personale infermieristico, in particolare dell’infermiere Salvatore Spadaro, di supporto sanitario e degli addetti alla camera mortuaria Gabriele Scionti e Angelo Iannelli.

Uno dei tanti gesti straordinari di questo tipo che devono rappresentare un esempio per far comprendere a tutti l’importanza della donazione. Nello specifico, le cornee possono essere donate fino ai 79 anni di età, ad eccezione di persone affette da particolari patologie per lo più di natura infettiva. Il prelievo può essere effettuato post mortem, entro le 24 ore, anche al domicilio, e il volto del donatore non resta in alcun modo sfigurato. Per comprendere meglio cosa sia la cornea bisogna immaginare una comune lente a contatto trasparente, una cupoletta sottile che, come una pellicola, ricopre la parte più superficiale dell’occhio. Nella cornea non passano vasi sanguigni e può essere assimilata allo strato più esterno della pelle che viene chiamato infatti anche strato corneo. Donare la cornea significa offrire ai meno fortunati la possibilità di “catturare” la luce attraverso cui far passare le immagini. Donare le cornee non è meno importante di donare altri organi, restituire la vista a qualcuno vuol dire farlo riemergere dal buio.