E’ più facile morire di Covid, di vaccino o vincere alla lotteria? E’ arrivato online il calcolatore in grado di rispondere a questa domanda con precisione

MeteoWeb

Si chiama CoRiCal ed è un calcolatore online che serve ad aiutare le persone a comprendere quali siano i loro fattori di rischio nel caso si ammalino di Covid, o anche i rischi collegati ai vaccini. A svilupparlo è stato l’Immunisation Coalition in collaborazione con ricercatori dell’università del Queensland, per aiutare i medici di famiglia e le comunità a spiegare i benefici e i rischi dei vaccini anti-Covid. “Questo strumento è pensato per aiutare le persone a decidere in modo informato sulla vaccinazione sulla base delle attuali circostanze e vedere anche il rischio di ammalarsi in diversi scenari di trasmissione – commenta Kirsty Short, una dei ricercatori – Si può accedere al calcolatore e inserire eta’, sesso, comunità di trasmissione e status vaccinale per avere il calcolo personalizzato“.

Grazie al calcolatore si può conoscere la propria probabilità di essere contagiati dal virus SarsCov2 e quella di morire di Covid, o di sviluppare coaguli di sangue dopo il vaccino AstraZeneca e vedere questi dati nel contesto di altri rischi e probabilità, come quello di essere colpiti da un fulmine o vincere la lotteria. Il CoRiCal Covid Risk Calculator è nella sua fase pilota, ma sarà aggiornato continuamente in linea con le evidenze scientifiche e sanitarie, tra cui le valutazioni di rischio dei vaccini di Pfizer e Moderna, pre-esistenti condizioni mediche (come obesita’ e diabete) e long Covid. E’ inoltre adattabile alla dose di richiamo, nuove varianti del virus, nuovi vaccini, fasce d’età giovani, mercati internazionali e altre malattie infettive.

Ecco il link dove poter inserire i propri dati e calcolare i rischi: corical.immunisationcoalition.org.au