Ed Sheeran e Martina Colombari entrambi vaccinati ma positivi e con qualche sintomo del Covid

Due volti noti della musica e della tv hanno da poco annunciato di essere positivi al Covid nonostante il vaccino. Si tratta del cantante britannico Ed Sheeran e dell’ex Miss Italia Martina Colombari. “Hey ragazzi. Nota veloce per dirvi che sono purtroppo risultato positivo al Covid, quindi ora sono in auto-isolamento e sto seguendo le linee guida del governo. Significa che, per ora, non sono in grado di andare avanti con qualsiasi impegno di persona, quindi farò quante più interviste/esibizioni pianificate possibile da casa mia. Mi scuso con chiunque abbia deluso. State tutti al sicuro”. Con questo messaggio postato domenica 24 ottobre su Instagram, Ed Sheeran ha annunciato la sua positività al Covid.

Il cantante, ospite in collegamento video della trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa”, ha spiegato: “in verità non sto benissimo. L’ho scoperto stamattina (domenica 24 ottobre ndr), devo stare molto, molto attento e devo stare in quarantena con mia figlia. Sono anche vaccinato, pensate se non lo fossi stato, sono imbarazzato e sto malissimo per questo anche se non dovrei vergognarmi perché succede a migliaia di persone ogni giorno, ma è una cosa a cui dobbiamo stare davvero attenti. Mia moglie non c’era e non è positiva, lei starà altrove, non vogliamo che stia male anche lei, le ho detto di farsi dei bei bagni, tornerà tra 10 giorni. Siamo positivi io e la bambina, staremo 10 giorni insieme da soli, è una cosa meravigliosa, non l’ho mai vista così a lungo, stavo due giorni e poi andavo via. Mia figlia e io stiamo bene insieme, il frigorifero è pieno e non facciamo altro che mangiare”.

Anche Martina Colombari era vaccinata con doppia dose contro il Covid, eppure non è bastato ad evitare il contagio e qualche sintomo del Covid. “Quando ci dicono che bisogna continuare a stare attenti non dobbiamo sottovalutarlo. Non ho mal di testa, non ho un dolore, non ho neanche più il raffreddore. Mi manca solo l’olfatto. All’inizio della settimana scorsa mi era venuto il raffreddore, ma ero a Riccione, dai miei genitori, e in quella casa ho sempre un po’ di allergia. Quindi non l’ho abbinato al Covid, anche perché ho fatto la seconda dose del vaccino ormai due mesi fa”, ha raccontato la Colombari al Corriere della Sera. Poi “venerdì ho fatto un tampone molecolare in vista della scena di un film che avrei dovuto girare. Per lavoro ne faccio spesso, indipendentemente dal Green Pass, perché come sappiamo non è che il vaccino renda completamente immuni“, ricorda.

“Ero incredula. Mi sono messa subito in isolamento e poi si è scatenato un giro di messaggi con tutte le persone che ho visto, ho chiamato i due ristoranti dove sono stata la settimana scorsa, ho avvertito l’Ats. Fortunatamente tutte le persone che ho incontrato, a partire dalla mia famiglia, sono vaccinate, mia nonna di 89 anni ha già fatto anche la terza dose. Quasi tutti hanno subito fatto un tampone e, per ora, sono negativi. La speranza è che se proprio gliel’ho trasmesso, sia comunque in forma molto lieve. Ma quel che mi dispiace è la possibilità di aver portato in giro il virus senza saperlo, perché più il virus cammina, più si trasmette o si modifica”, ha aggiunto.

Questi sono solo due esempi noti del fatto che il vaccino anti-Covid comunque non protegge dal contagio, con il conseguente rischio di diffondere inconsapevolmente, da parte di chi è vaccinato e si sente protetto e al sicuro, il virus. Si tratta di due persone giovani che probabilmente anche senza il vaccino non avrebbero accusato sintomi più gravi della malattia.