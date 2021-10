Imponente eruzione in Giappone: gigantesca colonna di cenere dal Monte Aso [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Eruzione del Monte Aso in Giappone: il vulcano ha generato una gigantesca colonna di cenere innalzatasi per migliaia di metri in cielo. Nessun ferito è stato segnalato dopo l’eruzione nel sud-ovest del Paese. Le autorità hanno avvertito la popolazione di non avvicinarsi al vulcano che ha espulso gas caldo e cenere fino a 3.500 metri di altezza, e ha lanciato pietre lungo i suoi pendii.

“Bisogna fare attenzione alle grandi rocce volanti e ai flussi di materiali piroclastici,” ha detto il funzionario della Japan Meteorological Agency Tomoaki Ozaki in conferenza stampa.

L’ultima volta che la JMA ha stabilito lo stesso livello di allarme per l’Aso è stato quando ha eruttato nel 2016, dopo aver ripreso la sua attività l’anno precedente a seguito di inattività per 19 anni.

Il Giappone è uno dei Paesi più attivi al mondo dal punto di vista sismico e vulcanico: si trova sulla cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, dove si verifica la maggior parte dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche del pianeta.