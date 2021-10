Eruzione La Palma: si apre una quinta bocca, dal crollo parziale del cono una gigantesca fontana di lava [VIDEO]

MeteoWeb

Ore di agitazione a La Palma: nel pomeriggio di ieri è stato registrato un aumento dei terremoti e si è osservata l’apertura di una quinta bocca, come confermato dal vulcanologo del National Geographic Institute Rubén López. L’eruzione è quindi ora caratterizzata da tre bocche all’interno del cono principale e altre due a ovest. L’apertura di questa quinta bocca ha aumentato il flusso di magma emerso in superficie, che è arrivato a provocare un trabocco.

Questo aumento di attività si aggiunge a quello già avvenuto sabato pomeriggio, quando il cono si è riattivato ed ha cominciato ad espellere la lava. Il direttore tecnico del Piano di emergenza vulcanica delle Isole Canarie (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, ha spiegato che “questa è un’informazione importante, perché alla fine c’è una ridistribuzione del magma in altri punti“.

L’effetto di questi nuovi flussi è palpabile, secondo i dati del sistema satellitare europeo Copernicus. Una seconda misurazione effettuata ieri ha riportato 2.146 edifici distrutti e 901,2 ettari di territorio ricoperto, con quasi 9 ettari in più sepolti in nove ore.

La colata lavica che preoccupa di più rimane quella che è entrata nell’area urbana del quartiere di La Laguna (Los Llanos de Aridane), evacuata da tempo. Il magma ha già distrutto quasi tutta la scuola locale – di cui rimane in piedi solo uno dei suoi moduli e il patio – diverse decine di case, e si è fermato davanti alla chiesa di San Isidro. “Continuiamo a sperare – ha dichiarato Morcuende sabato – che la sua avanzata avvenga verso sud, perché ciò eviterebbe problemi“.

I terremoti sono aumentati nelle ultime ore, moltiplicando i timori tra la popolazione. “C’è un notevole aumento della sismicità – ha confermato Morcuende – E’ aumentata notevolmente in frequenza e magnitudo“. “Ci sono anche terremoti localizzati a profondità superiori ai 20 chilometri, che nelle ultime ore continuano ad avere una magnitudo elevata“.

Il National Geographic Institute (IGN) ha localizzato più di duecento eventi dalla mezzanotte di domenica fino al tardo pomeriggio, uno dei quali con epicentro a Fuencaliente (a sud dell’isola) con una magnitudo di 4.3. Sabato l’agenzia aveva segnalato 110 scosse, una delle quali di magnitudo 4.9 registrata a 38 km di profondità, la più intensa da quando l’eruzione del vulcano è iniziata lo scorso 19 settembre.