ESA collabora con Mattel per lanciare la Barbie Samantha Cristoforetti nello spazio

In occasione della Settimana Mondiale dello Spazio 2021 dedicata alle “ Donne nello spazio “, ESA e Mattel hanno annunciato il lancio di una Barbie Samantha Cristoforetti , per contribuire a incoraggiare le ragazze a diventare la futura generazione di astronaute, ingegnere e scienziate spaziali.

Prodotta in precedenza come pezzo unico, la nuova Barbie Samantha Cristoforetti è ora disponibile in tutta Europa. Parte dei proventi delle vendite della nuova Barbie sarà donata all’organizzazione Women in Aerospace Europe, per ispirare le generazioni future attraverso la creazione di una borsa di studio.

Da più di 55 anni Barbie incoraggia le ragazze a intraprendere carriere nello spazio: la prima Barbie astronauta ha “camminato sulla Luna” nel 1965. Barbie è stata astrofisica, scienziata spaziale e astronauta, e tutte le bambole sono state create in base a modelli di vita reale – come Sally Ride della NASA, Anna Kikina di Roscosmos e ora Samantha Cristoforetti dell’ESA.

Questo progetto è incentrato su una ricerca che mostra come, per via di stereotipi culturali e rappresentazioni mediatiche, le giovani ragazze cominciano a pensare, crescendo, di non essere adatte ad alcuni tipi di attività.

La continuata collaborazione con Barbie vede la versione in miniatura di Samantha partecipare a un volo parabolico, oltre a risorse didattiche per genitori e insegnanti prodotte in collaborazione con l’ESA, per mettere in evidenza le diverse professioni dello spazio e per insegnare di più sullo spazio ai bambini e alle bambine della scuola primaria. Le risorse e i video possono essere scaricati qui.

Un nuovo aspetto della collaborazione è la creazione di una borsa di studio, disponibile grazie a Women in Aerospace Europe, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro con sede nei Paesi Bassi, la cui missione è promuovere la diversità e l’eccellenza nel settore aerospaziale europeo. Per ulteriori informazioni su come presentare la domanda per il Women in Aerospace Europe Outreach Award, visitare il sito “The ESA x Barbie Bursary“.