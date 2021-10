Esplosione in un impianto chimico in Cina: almeno 4 morti e 3 feriti

MeteoWeb

Quattro persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite a seguito dell’esplosione di un impianto chimico nella Mongolia interna, nel Nord della Cina, secondo quanto riportato dai media. Secondo China Central Television, l’esplosione ha colpito lo stabilimento della società Zhonggao Chemical intorno alle 15:00 di sabato (ora locale). Uno dei feriti è in condizioni critiche mentre altri due hanno riportato ferite non gravi. Le cause dell’incidente sono per ora sconosciute.