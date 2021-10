Esplosione in Cina: edificio sventrato a Shenyang, almeno 3 morti e 30 feriti [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

E’ di 3 morti e 30 feriti il bilancio dell’esplosione verificatasi in un ristorante nella città cinese di Shenyang, nella parte nordoccidentale del paese, in seguito ad una fuga di gas.

La deflagrazione è avvenuta alle 08:20 ora locale ed ha causato danni a molti edifici vicini.

Gli investigatori hanno “determinato in via preliminare che l’esplosione sia avvenuta all’interno di un edificio a uso misto, commerciale e residenziale“, ha riportato l’Autorità provinciale di gestione delle emergenze in una nota.