Facebook, Whatsapp e Instagram non funzionano: milioni di segnalazioni da tutta Italia

Non riuscite ad accedere ai vostri profili social? Tranquilli, siete in buona compagnia. In questo momento ci sono problemi per milioni di utenti in Italia: Facebook, Whatsapp e Instagram non funzionano.

Si è verificato un crollo improvviso per le tre piattaforme più note tra gli utenti. “Sorry, something went wrong” è la scritta apparsa su Facebook. Come è possibile vedere dai grafici pubblicati da downdetector.it, si riscontrano problemi in tutto il Paese:

Le tre piattaforme social, come è noto, sono collegate tra loro e appartenenti tutte al gruppo di Mark Zuckerberg. E’ dunque probabile che ci siano problemi non solo nel nostro paese, ma in tutta Europa. Non ci resta che attendere che la situazione si sblocchi. Di solito sono necessarie poche ore affinché tutto venga ripristinato.

Intanto su Twitter molti utenti hanno segnalato il malfunzionamento. Gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown sono già di tendenza.