Maltempo in Piemonte, fiumi esondati nell’Alessandrino: aziende e palestre allagate a Ovada, famiglie sfollate

L’ondata di maltempo in atto al Nord Italia entra nella fase critica, motivo per il quale la Protezione Civile ha emesso l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e Piemonte. Proprio in Piemonte, i primi problemi si registrano nell’Alessandrino, dove i fiumi iniziano ad esondare. L’Orba e’ uscito dagli argini a Ovada e a Silvano. La Protezione civile ha comunicato che vi sono alcune famiglie sfollate; isolata la frazione Olbicella del comune di Molare.

“Abbiamo diverse aziende allagate – dice il sindaco di Ovada Paolo Lantero – con danni ingentissimi; una palestra piena d’acqua, alcune famiglie da sfollare e persone che non riescono a rientrare dal posto di lavoro ma, fortunatamente, sono al sicuro ai piani superiori. I Vigili del Fuoco sono pronti a intervenire con 2 gommoni per recuperare le persone appena possibile. Abbiamo anche criticita’ con il potabilizzatore andato in blocco e, quindi, dobbiamo anche affrontare il problema dell’acqua. Una situazione molto difficile, mai vista prima a nostra memoria”.

Finora, si registrano 525mm a Ponzone, al confine con la Liguria colpita da un’alluvione devastante, 316mm a Ovada, 183mm a Bosio, Cicogna, 177mm a Casaleggio Boiro, 150mm a Mergozzo, 138mm a Pareto, 130mm a Piani di Carrega, 121mm a Trontano, 114mm ad Arquata Scrivia.

