Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per formaggio prodotto dal caseificio Hof zu Fall nello stabilimento di Castelrotto (BZ), denominazione di vendita Scnittkase – Formaggio da taglio “Natur”, con data di scadenza indicata in 12/10/2021, venduto in forme da 2 kg.

Il formaggio è stato richiamato perché in autocontrollo è risultato contaminato da Escherichia Coli, produttori di Shiga-toxin STEC, tossina dannosa per la salute umana.