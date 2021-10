Forte maltempo in Spagna: danni e disagi per nubifragi nell’est e alle Baleari

MeteoWeb

La Spagna è sotto lo morsa del maltempo. Nubifragi abbattutisi nelle ultime ore in diverse zone della costa orientale e nelle Baleari hanno provocato danni e disagi in diverse località, secondo quanto riportano i servizi d’emergenza e i media iberici. Tra le zone più colpite ci sono parti delle province di Valencia e Alicante: in quest’ultima sono stati chiusi al traffico tratti di almeno due strade, ci sono stati allagamenti di diverse vie urbane e locali, circa trenta auto sono rimaste bloccate ed è stata evacuata una scuola della località di Guardamar, come riporta l’agenzia di stampa Efe. Registrati alcuni problemi anche nella zona di Murcia, più a sud. A Ibiza e Formentera, le piogge torrenziali hanno provocato allagamenti di strade e cascate d’acqua improvvisa, scrive la stampa locale.