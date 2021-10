Forte scossa di terremoto nelle Marche: gente in strada ad Ancona, si temono danni

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nelle Marche alle 12:53. In base ai dati forniti dall’INGV, la scossa è stata di magnitudo 4.3 e si è verificata a 37,5km di profondità con epicentro nell’entroterra di Pesaro, tra Mombaroccio e Isola del Piano, in una zona di montagna. La scossa è stata avvertita in modo molto forte in tutte le Marche e soprattutto ad Ancona, dove molta gente è scesa in strada. Paura anche a Pesaro, Colli al Metauro, Fano. Grande spavento anche in Romagna, a Cattolica, Riccione e Rimini. La scossa è stata avvertita anche in pianura Padana, fino in Lombardia e persino a Milano, seppur in modo decisamente più lieve rispetto alle Marche: la profondità dell’ipocentro, non molto superficiale, ha consentito alle onde sismiche di propagarsi fino a grande distanza.

Seguiranno aggiornamenti in tempo reale.