Paura e danni in Giappone: forte terremoto scuote la prefettura di Chiba, oltre 30 feriti [VIDEO]

Oltre 30 persone sono rimaste ferite a causa del terremoto magnitudo 5.9 che ha colpito la regione di Tokyo: lo hanno confermato le autorità giapponesi. L’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) ha precisato che non vi era alcun rischio di tsunami dopo il sisma.

L’evento, che è stato avvertito in gran parte del Giappone orientale, ha scosso alcuni edifici e i residenti hanno ricevuto sui cellulari un messaggio che li invitava a mettersi al sicuro.

L’epicentro del terremoto, verificatosi alle 22:41 ora locale (13:41 UTC), è stato localizzato a 80 chilometri di profondità nel dipartimento di Chiba (a est della capitale), ha affermato la JMA.

L’agenzia di gestione dei disastri ha pubblicato un bilancio di 32 feriti, per lo più lievi. Degli incendi sono divampati in un edificio e in due raffinerie, ma senza gravi conseguenze.

I treni locali e ad alta velocità sono stati immediatamente sospesi in via precauzionale e il loro funzionamento sta subendo ancora ritardi.

Sono stati effettuati controlli anche presso le centrali nucleari, ma non sono state rilevate anomalie.

Il Giappone si trova nella cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, un arco di intensa attività vulcanica e sismica che si estende attraverso il sud-est asiatico e il bacino del Pacifico fino al Sud America.