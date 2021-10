Giulia Lucenti, morta a 16 anni dopo il vaccino, i genitori: “la Procura non ha aperto nessun fascicolo, vogliamo la verità”

MeteoWeb

Giulia Lucenti, 16 anni, è morta il 9 settembre, dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer-BioNTech. Affetta da una patologia congenita, un prolasso mitrale valvolare, Giulia Lucenti non ha avuto alcun malessere dopo la prima dose di vaccino. Dopo la seconda dose, la giovane aveva accusato un leggero indolenzimento al braccio. Purtroppo, poi, la situazione è precipitata e la 16enne è morta nella sua casa di Bastiglia per arresto cardiaco.

Ad un mese e mezzo dalla morte della giovane, i genitori, Lorenzo e Oxana, attendono ancora di sapere cosa è successo a Giulia e il 26 ottobre hanno fatto sentire la loro voce a “Fuori dal coro”, programma condotto da Mario Giordano su Rete 4. “Non sapere nulla fa male, fa più male”, ha detto il padre a “Fuori dal coro”. “Io voglio sapere la verità, per quale motivo è morta Giulia. La Procura non ha aperto nessun fascicolo, per quale motivo non è stato aperto questo fascicolo”, ha affermato la madre. “Può essere stato il vaccino o può non essere stato il vaccino, perché interessa solo a noi genitori?”, si chiede il padre della 16enne. “Che mi diano questa verità per andare avanti, voglio sapere la verità, per quale motivo non ho più mia figlia”, chiede la madre.