Due sciami meteorici e un trio celeste tra gli eventi di astronomia da non perdere ad ottobre

È passato oltre un mese da quando lo sciame meteorico delle Perseidi ha dato spettacolo nel cielo notturno a metà agosto. Per coloro che hanno perso lo spettacolo annuale o per chi non vede l’ora di osservare il prossimo sciame meteorico, il mese di ottobre porterà due opportunità per ammirare le stelle cadenti. Dall’equinozio d’autunno del 22 settembre, le notti stanno diventando più lunghe dei giorni e le notti più lunghe offriranno grandi viste dei pianeti, oltre agli sciami meteorici in arrivo.

Per coloro che non hanno problemi a stare svegli fino a tardi, il cambio della stagione porterà anche il ritorno di alcune famose costellazioni, come la nota Orione, che sorge nel cielo sudorientale intorno all’1 di notte.

Ecco i 3 eventi di astronomia più importanti da non perdere nel mese di ottobre 2021.

8-9 ottobre: Sciame meteorico delle Draconidi

La prima settimana piena di ottobre si concluderà con lo sciame meteorico delle Draconidi che raggiungerà il picco. A differenza di molti altri sciami meteorici annuali, le Draconidi si osservano meglio alla sera poco dopo il calar della notte, piuttosto che durante la seconda metà della notte. La maggior parte degli sciami meteorici, però, ha un ampio picco che dura 2-3 giorni, mentre il picco delle Draconidi è breve, verificandosi solo nella notte dell’8 ottobre. Questo sciame meteorico produce solo 5-10 meteore circa all’ora.

14 ottobre: Giove, Luna e Saturno si allineano

Giove e Saturno sono state caratteristiche importanti nel cielo notturno negli ultimi mesi e la metà di ottobre porterà un’altra grande opportunità per cercare questi pianeti nel cielo, con la Luna che apparirà quasi direttamente tra di loro. Il trio di oggetti celesti sarà facile da individuare nel cielo meridionale al calar della notte del 14 ottobre: tutti e 3 splenderanno insieme per quasi tutta la notte.

Anche Venere splenderà nel cielo serale, apparendo leggermente più luminoso di Giove, ma sarà più vicino all’orizzonte sudoccidentale. Non resterà nel cielo quanto Giove o Saturno, scendendo sotto l’orizzonte circa 2 ore dopo il tramonto.

Non è necessario alcun telescopio per osservare questi pianeti, ma questa sarà una grande opportunità per osservare Giove e Saturno con un telescopio prima che arrivino le fredde notti invernali.

21-22 ottobre: Sciame meteorico delle Orionidi

Meno di due settimane dopo le Draconidi, le Orionidi raggiungeranno il picco in quello che solitamente è uno degli sciami meteorici migliori dell’autunno. La maggior parte degli sciami meteorici può essere ricondotta ai detriti lasciati da una cometa e nel caso delle Orionidi, la cometa responsabile non è altro che la famosa cometa di Halley. Tuttavia, la cometa stessa non tornerà nel cielo notturno fino al 2061.

La maggior parte degli anni, gli osservatori possono contare fino a circa 20 meteore all’ora durante il picco delle Orionidi, ma la vista quest’anno sarà ostacolata dalla luminosità della Luna. La Luna quasi piena brillerà nel cielo per tutta la notte, rendendo difficile l’osservazione delle stelle cadenti più deboli. Per osservare al meglio le meteore nella notte tra 21 e 22 ottobre, bisognerà concentrarsi su una parte buia del cielo, lontana dalla luce della Luna.

Dopo la fine di ottobre, ci sarà ancora qualche altro sciame meteorico entro la fine del 2021, come le Leonidi a novembre e le Geminidi a dicembre.