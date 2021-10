Maltempo, violenta grandinata in Sardegna: chicchi fino a 6cm nell’hinterland di Olbia – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di ieri, un forte temporale si è abbattuto in Sardegna, con tanti tuoni e fulmini. In particolare, nell’hinterland di Olbia si è sviluppata una violenta grandinata, con i “chicchi” di grandine che hanno raggiunto i 6cm di diametro, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. Le punte e le protuberanze di alcuni chicchi testimoniano le fortissime correnti ascensionali all’interno della nube temporalesca.

Si tratta di un evento meteo eccezionale, mai visto in quelle zone. La grandinata ha provocato danni notevoli nelle campagne e nella periferia ad ovest di Olbia, in particolare ai tetti delle abitazioni. Fortunatamente la città è stata risparmiata o i danni, soprattutto alle auto, sarebbero stati ingenti.