Grandine enorme distrugge auto e strutture nel Queensland: “bombe di ghiaccio” fino a 16cm, forse un nuovo record per l’Australia – FOTO e VIDEO

Giganteschi chicchi di grandine sono caduti a nord di Mackay, nel Queensland (Australia), danneggiando gravemente veicoli e strutture. La tempesta di grandine si è abbattuta sulle aree di Bloomsbury e Yalboroo nel pomeriggio locale di oggi, martedì 19 ottobre, con i residenti che riportano grandine più grande di palline da tennis (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

La violenta grandinata faceva parte di una serie di forti eventi di maltempo che hanno colpito il Queensland. Era stata emessa un’allerta per temporali in grado di portare grandine di grandi dimensioni e venti distruttivi sulla costa centrale del Queensland.

Il Bureau of Meteorology australiano ha dichiarato che la tempesta odierna a Bloomsbury e Yalboroo potrebbe avere creato i pezzi di grandine più grandi mai visti in Australia da quando sono iniziate le registrazioni. “Abbiamo visto alcune immagini convincenti di grandine contro un metro a nastro di 16cm. Il record australiano era intorno ai 14cm. Sembra che sia un record australiano per la grandine. La grandine di quelle dimensioni ha una velocità finale di ben oltre 100km/h”, afferma Shane Kennedy, meteorologo del Bureau of Meteorology.