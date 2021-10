Manifestazioni in tutta Italia contro il Green Pass, migliaia di persone in Piazza del Popolo a Roma [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Anche oggi, sabato 9 ottobre, in tutta Italia, sono in programma manifestazioni contro il Green Pass che, a partire da venerdì 15, sarà esteso a tutti i lavoratori.

I vari comitati organizzatori, in particolare “Basta dittatura”, “No green pass- adesso basta!”, “Io apro!” ed altri, hanno invitato e dato appuntamento ai manifestanti a Roma, in Piazza del Popolo, alle ore 15 e, “per chi non può, in tutte le strade d’Italia”.

La partecipazione alla manifestazione, iniziata da poco, è già massiccia, come testimoniano le immagini a corredo dell’articolo.