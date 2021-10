Green Pass, esplodono le proteste per il 14° sabato di fila: migliaia di persone in piazza in tantissime città da Nord a Sud – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Tornano per il 14° sabato di fila le proteste contro il Green Pass nelle piazze italiane. Da Milano a Catania, da Torino a Roma, da Trento a Napoli, da Bologna a Firenze, sono tantissime le città da Nord a Sud che sono state teatro di cortei e sit-in contro il certificato verde, scandendo lo slogan che è diventato oramai un po’ il simbolo delle proteste: “la gente come noi non molla mai”. Si tratta di manifestazioni pacifiche che nulla hanno a che vedere con quanto successo a Roma, dove un gruppo di violenti ha portato a scontri con le forze dell’ordine e all’assalto della Cgil.

Oggi nella Capitale, sono state organizzate due manifestazioni, entrambe al Circo Massimo. A Milano, 6.000 persone, come reso noto dalla Questura, si sono radunate in Piazza Fontana, per una marcia di protesta non autorizzata. Imponente il dispositivo di sicurezza delle forze dell’ordine, che all’interno del corteo hanno individuato diversi militanti di estrema destra. Si registrano ricadute negative per il traffico e le attività del centro cittadino.

Sono almeno 5 mila i partecipanti al corteo contro il Green Pass che si sta svolgendo nel centro storico di Torino. La manifestazione è culminata in un sit in in Piazza Vittorio, durante il quale i dimostranti hanno cantato lo slogan “movimento ondulatorio”, riferimento al Ministro dell’Interno Lamorgese e alle dichiarazioni che ha reso giorni fa in merito ai fatti di Roma.

Tre le manifestazioni che sono state organizzate oggi a Napoli. Circa 150 persone si sono riunite davanti alla Cattedrale, 400-500 in Piazza Dante e un terzo presidio è stato annunciato in Piazza San Domenico Maggiore, nel centro antico della città. Tra le piazze, le parole d’ ordine sono le stesse: no al Green Pass, libertà di vaccinarsi o meno, libertà di lavoro, dimissioni del governo Draghi e del Ministro Speranza. Su un banchetto si raccolgono firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per “l’abolizione immediata dello stato di emergenza”. Sventolano bandiere del Regno delle Due Sicilie, ma si vedono anche cartelli che chiamano alla “unità proletaria contro il capitale”.

Circa 500 persone stanno partecipando a un corteo a Catania che, partito da Piazza Roma, sta percorrendo la via Etnea per protestare contro l’uso del Green Pass, scandendo slogan contro il governo, al grido di ‘libertà, libertà’. A piazza Cavour, inoltre, è stato allestito da Italexit un palco con un maxischermo per potere seguire e collegarsi con la protesta contro il Green Pass in corso a Piazza Politeama a Palermo. Alle due manifestazioni sono presenti forze dell’ordine.

Diverse centinaia di persone hanno sfilato oggi in corteo al grido, “libertà, libertà” a Siracusa. Raduno al Pantheon e marcia fino a largo XXV Luglio, dove organizzatori e diversi cittadini hanno espresso il loro dissenso. Le forze dell’ordine hanno controllato la manifestazione, intitolata “Trieste chiama, Siracusa risponde”.

Anche Trento protesta contro il Green Pass. Alcune centinaia di persone hanno attraversato le vie del centro storico con slogan e cartelli contro il lasciapassare. Critiche sono anche stati rivolti contro il governo Draghi e la giunta Fugatti.

Circa duecento persone stanno marciando per le vie del centro in una manifestazione a Bologna. I dimostranti si sono seduti per terra, nell’angolo tra via San Felice e via Riva Reno, bloccando il traffico e la viabilità per qualche minuto. Gli slogan scanditi sempre gli stessi in queste occasioni: contro il presidente del consiglio Mario Draghi e contro la limitazione di libertà imposta dalla certificazione verde. Due manifestazione questo pomeriggio nel centro storico di Firenze, entrambe autorizzate: : un corteo da Piazza San Firenze a Piazza della Repubblica, e un presidio in Piazza della Repubblica. Da qui circa 150 persone avrebbero improvvisato un corteo non autorizzato con l’obiettivo di raggiungere Piazza della Signoria da via Calimala, trovando però uno sbarramento delle forze dell’ordine all’ingresso della piazza. A quel punto, senza tensioni, il corteo si è diretto in Piazza del Duomo.

Nelle foto della gallery scorrevole in alto e nei video seguenti, alcune immagini delle proteste di oggi nelle città italiane.