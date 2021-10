La NASA svela i primi due membri della missione Crew-5: voleranno con la capsula Crew Dragon di SpaceX

MeteoWeb

La NASA ha annunciato il nome dei primi due membri della missione Crew-5 che partira’ alla volta della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) non prima dell’autunno 2022. Nicole Mann e Josh Cassada saranno comandante e pilota della missione. L’equipaggio partira’ con un razzo Falcon 9 dalla storica piattaforma 39A del Kennedy Space Center, in Florida, e rimarra’ a lungo a bordo della ISS per condurre attivita’ scientifiche.

Mann e Cassada partiranno a bordo della navetta Crew Dragon della SpaceX. I due avrebbero dovuto viaggiare con la navetta Starliner della Boeing, rispettivamente per il test di volo con equipaggio e la prima missione operativa, ma la NASA ha deciso di cambiare programma in attesa che la Boeing risolva i problemi del suo taxi spaziale, ancora fermo dopo il lancio di prova fallito ad agosto. Gli altri partecipanti della missione Crew-5 verranno annunciati piu’ avanti.

“Nicole e Josh hanno fatto un grandissimo lavoro preparando l’addestramento e il percorso per gli astronauti che voleranno sulla navetta Starliner della Boeing: hanno acquisito un’esperienza che porteranno avanti addestrandosi per volare con la Crew Dragon della SpaceX e per lavorare sulla Stazione Spaziale Internazionale“, afferma Kathryn Lueders, amministratore associato della direzione per le operazioni spaziali della NASA a Washington. “Il team della NASA e’ fortunato ad avere due partner commerciali per il volo umano e continuera’ a lavorare con Boeing e SpaceX per preparare gli astronauti NASA e i nostri partner internazionali a volare sulla Stazione spaziale a bordo di navette statunitensi”.