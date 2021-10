Il cervello umano si è rimpicciolito, un nuovo studio spiega perché

MeteoWeb

Il cervello è l’organo più complesso del corpo umano. Ora, un nuovo studio ci avvicina alla comprensione di parte della sua evoluzione: l’indagine ha dimostrato che il cervello umano è diminuito di dimensioni circa 3000 anni fa. Studiando le formiche come modelli per illustrare perché il cervello può aumentare o diminuire di dimensioni, i ricercatori ipotizzano che il restringimento sia parallelo all’espansione dell’intelligenza collettiva nelle società umane.

Studiare e comprendere le cause e le conseguenze dell’evoluzione del cervello ci aiuta a comprendere la natura dell’umanità. È ben documentato che il cervello umano è aumentato di dimensioni nel corso della nostra storia evolutiva. Meno risaputo è il fatto che i cervelli umani siano diminuiti di dimensioni dal Pleistocene. Quando esattamente questi cambiamenti sono avvenuti, o perché, non era, finora, ben noto.

“Un fatto sorprendente sugli umani ai giorni nostri è che i nostri cervelli sono più piccoli rispetto a quelli dei nostri antenati del Pleistocene. Il motivo per cui il nostro cervello si è ridotto di dimensioni è stato un grande mistero per gli antropologi,” ha spiegato il co-autore Jeremy DeSilva, del Dartmouth College.

Per svelare questo mistero, un team di ricercatori provenienti da diversi campi accademici ha deciso di studiare i pattern storici dell’evoluzione del cervello umano, confrontando le loro scoperte con ciò che è noto nelle società di formiche per offrire una visione più ampia.

“Un antropologo biologico, un ecologista comportamentale e neurobiologo evoluzionista hanno iniziato a condividere i loro pensieri sull’evoluzione del cervello e hanno scoperto che una ricerca su esseri umani e formiche poteva aiutare a identificare ciò che è possibile in natura,” ha affermato il co-autore James Traniello, della Boston University.

Il loro articolo, pubblicato su Frontiers in Ecology and Evolution, getta nuova luce sull’evoluzione del nostro cervello.

Una diminuzione delle dimensioni recente

I ricercatori hanno proceduto a un’analisi riferita a un set di dati di 985 crani fossili e umani moderni. Hanno scoperto che il cervello umano è aumentato di dimensioni 2,1 milioni di anni fa e 1,5 milioni di anni fa, durante il Pleistocene, ma è diminuito di dimensioni circa 3000 anni fa (Olocene), un dato più recente delle stime precedenti.

“La maggior parte delle persone è consapevole che gli esseri umani hanno cervelli insolitamente grandi, molto più grandi rispetto alle dimensioni del nostro corpo. Nella nostra storia evolutiva, le dimensioni del cervello umano sono aumentate drasticamente,” ha spiegato Traniello. “La riduzione delle dimensioni del cervello umano 3000 anni fa è stata inaspettata“.

La tempistica dell’aumento delle dimensioni coincide con ciò che è noto in precedenza sulla prima evoluzione dell’Homo e sui progressi tecnici che hanno portato, ad esempio, ad una migliore dieta e nutrizione e a gruppi sociali più ampi.

Per quanto riguarda la diminuzione delle dimensioni del cervello, il team interdisciplinare di ricercatori propone una nuova ipotesi, trovando indizi all’interno delle società delle formiche.

Cosa potrebbero insegnarci le formiche sull’evoluzione del cervello umano?

“Riteniamo che le formiche possano fornire diversi modelli per comprendere perché il cervello può aumentare o diminuire di dimensioni a causa della vita sociale. Capire perché i cervelli aumentano o diminuiscono è difficile usando solo fossili,” ha spiegato Traniello.

Lo studio di pattern e modelli computazionali delle dimensioni, della struttura e dell’uso di energia del cervello delle formiche operaie in alcuni cladi di formiche, come la formica tessitrice Oecophylla, le formiche tagliafoglie Atta o la formica da giardino comune, ha mostrato che la cognizione a livello di gruppo e la divisione del lavoro possono preferire la variazione adattativa delle dimensioni del cervello. Ciò significa che all’interno di un gruppo sociale in cui la conoscenza è condivisa o gli individui sono specialisti in determinati compiti, il cervello può adattarsi per diventare più efficiente, come diminuire di dimensioni.

“Le società di formiche e umane sono molto diverse e hanno preso strade diverse nell’evoluzione sociale,” ha affermato Traniello. “Tuttavia, le formiche condividono con gli esseri umani anche importanti aspetti della vita sociale come il processo decisionale di gruppo e la divisione del lavoro, così come la produzione del proprio cibo (agricoltura). Queste somiglianze possono fornirci ampie informazioni sui fattori che possono influenzare i cambiamenti nelle dimensioni del cervello umano“.

I cervelli consumano molta energia e quelli più piccoli usano meno energia. L’esternalizzazione della conoscenza nelle società umane, necessitando quindi di meno energia per immagazzinare molte informazioni come individui, potrebbe aver favorito una diminuzione delle dimensioni del cervello.

“Riteniamo che questa diminuzione sia dovuta a una maggiore dipendenza dall’intelligenza collettiva, l’idea che un gruppo di persone sia più intelligente della persona più intelligente del gruppo, spesso chiamata la ‘saggezza delle folle’,” ha aggiunto Traniello.

“Non vediamo l’ora di testare la nostra ipotesi non appena saranno disponibili ulteriori dati,” ha concluso DeSilva.