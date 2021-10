Il G20 “un summit di successo”, la dichiarazione finale: emissioni zero entro metà secolo, stop al finanziamento alle centrali a carbone entro il 2021

MeteoWeb

“Il summit del G20 è stato un summit di successo: siamo riusciti a mantenere vivi i nostri sogni, impegnarci a nuovi provvedimenti, ulteriori stanziamenti giganteschi di denaro, ulteriori promesse di riduzione delle emissioni“: è quanto ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa finale del summit del G20. “Ricordiamoci, come ci ricordano gli attivisti, che il giudizio finale viene da ciò che noi facciamo, e non da ciò che diciamo. C’è stato un impegno collettivo a essere più concreti e seri per le azioni che verranno in futuro“. “Non è stato facile raggiungere questo accordo, è stato un successo,” ha evidenziato Draghi, ringraziando gli sherpa e chi ha partecipato all’organizzazione di un G20 “straordinario“.

G20, la dichiarazione finale

I Paese del G20 “si impegnano a fronteggiare la minaccia critica e urgente dei cambiamenti climatici e a lavorare insieme perché Unfccc Cop26 di Glasgow abbia successo“: è l’impegno presente nella dichiarazione finale dei lavori del G20 di Roma. “A tal fine, riaffermiamo il nostro impegno per una piena ed effettiva implementazione del Unfccc e dell’accordo di Parigi“.

Gli impatti del cambiamento climatico nello scenario di un aumento delle temperature medie di 1,5 gradi centigradi “sono molto inferiori rispetto a 2 gradi. Mantenere l’obiettivo di 1,5 gradi a portata di mano richiederà azioni e un impegno significativi ed efficaci da parte di tutti i Paesi, tenendo conto dei diversi approcci, attraverso lo sviluppo di chiari percorsi nazionali che allineino ambizione di lungo termine con obiettivi a breve e medio termine e con la cooperazione e il sostegno internazionali, compresa la finanza e la tecnologia, il consumo e la produzione sostenibili e responsabili come fattori abilitanti, nel contesto dello sviluppo sostenibile,” si sottolinea. “Attendiamo con impazienza una Cop26 di successo“.

“Accelereremo le nostre azioni” contro il cambiamento climatico, “riconoscendo l’importanza fondamentale” del raggiungimento dello zero netto globale di emissioni di gas a effetto serra “entro la metà del secolo o intorno alla metà e la necessità di rafforzare sforzi globali necessari per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi,” si legge nella dichiarazione finale dei leader del G20 di Roma.

“Gli impatti del cambiamento climatico vengono sperimentati in tutto il mondo, in particolare dai più poveri e più vulnerabile“, “ricordiamo e riaffermiamo l’impegno assunto dai paesi sviluppati, per l’obiettivo di mobilitare congiuntamente 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020 e annualmente fino al 2025 per rispondere alle esigenze dei paesi in via di sviluppo“.

I paesi del G20 si “impegnano a mobilitare finanziamenti internazionali pubblici e privati per sostenere lo sviluppo di un’energia verde, inclusiva e sostenibile” e annunciano la “fine ai finanziamenti pubblici internazionali per nuova produzione di energia da carbone entro la fine del 2021“. Nella dichiarazione finale si sottolinea “lo stretto legame tra clima ed energia” e si ribadisce “l’impegno a ridurre l’intensità delle emissioni nel settore energetico per rispettare i tempi” definiti dal target fissato nella conferenza sul clima di Parigi. “Collaboreremo per l’implementazione e la diffusione di tecnologie rinnovabili e a emissioni zero o basse, compresa la bioenergia sostenibile, per consentire una transizione verso sistemi di alimentazione a basse emissioni“, e “ciò consentirà anche ai Paesi che si impegnano a eliminare gradualmente gli investimenti in nuova capacità di generazione di energia dal carbone di farlo il prima possibile“.

“Riconoscendo l’urgenza di combattere il degrado del suolo e creare nuovi vasche di assorbimento del carbonio, condividiamo l’obiettivo ambizioso di piantare collettivamente 1.000 miliardi di alberi, concentrandoci sugli ecosistemi più degradati del pianeta,” si legge ancora nella dichiarazione finale del vertice del G20 di Roma. “Sollecitiamo gli altri Paesi a unire le forze con il G20 per raggiungere questo obiettivo globale entro il 2030, anche attraverso progetti per il clima, con il coinvolgimento del settore privato e della società civile“.