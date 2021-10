Il Meteo in Friuli Venezia Giulia: locali rovesci tra giovedì e venerdì

MeteoWeb

“Un fronte atlantico passerà sulla regione tra giovedì e le prime ore di venerdì, preceduto da correnti umide sudoccidentali dapprima nei bassi strati, poi a tutte le quote“: sono le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia, elaborate dagli esperti ARPA FVG – OSMER

Domani cielo in genere nuvoloso, con più sole verso la costa e sul Tarvisiano e in prevalenza coperto sulla fascia prealpina; per gran parte della giornata sereno e mite oltre i 2000 m. In serata sarà possibile qualche debole pioggia locale specie a est. Soffierà vento moderato da sud sulla costa, da sud-ovest in quota.

Giovedì 21 cielo in genere coperto con piogge sparse, più deboli e sporadiche a ovest, più frequenti e abbondanti a est specie dal pomeriggio quando saranno possibili anche locali rovesci su pianura e costa. Soffierà vento moderato o a tratti sostenuto da sud sulla costa, da sud-ovest in quota.

Venerdì 22 di notte e di mattina piogge anche abbondanti e qualche rovescio sulle zone orientali; miglioramento a iniziare dalla Carnia, in estensione dal pomeriggio a tutta la regione con schiarite. Entrerà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa.

Sabato 23 cielo sereno o poco nuvoloso e soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa specie di mattina.