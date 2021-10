Il Meteo in Friuli Venezia Giulia: depressione atlantica in avvicinamento, prime piogge da mercoledì

MeteoWeb

“L’anticiclone presente sul Mediterraneo e sull’Europa centrale manterrà condizioni di stabilità atmosferica fino martedì; mercoledì l’avvicinamento di una depressione atlantica inizierà a favorire l’afflusso di correnti umide sud-occidentali nei bassi strati“: sono le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia, elaborate dagli esperti ARPA FVG – OSMER.

Domani cielo in prevalenza poco nuvoloso o variabile per stratificazioni nuvolose a quote medio alte. Sulla zona montana sarà possibile anche la locale presenza di nubi basse al mattino.

Mercoledì 20 nuvolosità variabile, probabilmente più consistente sull’alta pianura e sulle Prealpi, specie al pomeriggio. Possibili deboli piogge verso sera.

Giovedì 21 probabile peggioramento con cielo in prevalenza coperto, piogge da abbondanti ad intense, specie sull’alta pianura e sulle Prealpi e nella seconda parte della giornata. Sulla costa soffierà Scirocco da moderato a sostenuto, con piogge in genere deboli o moderate. Possibili temporali.