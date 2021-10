Il Meteo in Lombardia: avvicinamento di una saccatura nordatlantica, instabilità da martedì

MeteoWeb

“Un’area di alta pressione porta tempo stabile e soleggiato in montagna, ma in pianura e sui primi rilievi un flusso umido da est nei bassi strati determina temperature in calo, irregolari e temporanei addensamenti e la possibilità di isolata pioviggine“. Domani “flusso meridionale debolmente instabile: nuvoloso ma senza precipitazioni. Martedì sereno al mattino con possibile nebbia in pianura, ma dal pomeriggio l’avvicinamento di una saccatura nordatlantica porta nubi e deboli precipitazioni sui rilievi, determinando poi la formazione di un minimo depressionario a sud delle Alpi con tempo variabile sulla Lombardia tra mercoledì e giovedì“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani nuvoloso o velato per nubi medio alte e stratificate; schiarite a partire da ovest nel pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve o moderato calo. In pianura minime intorno a 5°C, massime intorno a 15°C.

Zero termico: in abbassamento fino a 2800 metri nel corso della giornata.

Venti: deboli di direzione variabile, con qualche residuo rinforzo da est sulle creste appenniniche e da sud sulle creste alpine nelle ore centrali.

Altri fenomeni: nebbia a banchi sull’alta pianura occidentale in serata.