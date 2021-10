Il Meteo in Lombardia: cedimento del promontorio anticiclonico da mercoledì

MeteoWeb

“Sulla regione sino a martedì condizioni di alta pressione con poca nuvolosità e temperature miti, foschie o locali banchi di nebbia nelle ore notturne. Da mercoledì progressivo cedimento del promontorio anticiclonico a causa di una saccatura nord-atlantica in approfondimento verso l’Europa centrale e il Mediterraneo: sulla regione flussi umidi meridionali con condizioni perturbate tra mercoledì sera e giovedì, in particolare sui rilievi. Da venerdì flussi tendenti a ruotare da ovest e nordovest favoriscono un miglioramento, seppur con una certa incertezza“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani da poco nuvoloso a nuvoloso per diffusi passaggi di nubi medio-alte a tratti più dense.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime stazionarie o in leggero aumento. In Pianura minime tra 6 e 11 °C, massime tra 18 e 21 °C.

Zero termico: in aumento fino oltre 4000 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli variabili, in montagna a regime di brezza.

Altri fenomeni: possibili foschie o nebbie in pianura e nelle valli fino al primo mattino.