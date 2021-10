Il Meteo in Lombardia: debole perturbazione in transito, nel weekend condizioni più stabili

MeteoWeb

“Giovedì transito di una debole perturbazione con precipitazioni diffuse su Alpi e Prealpi, sparse altrove. Da venerdì a domenica ritorno a condizioni più stabili, parzialmente soleggiate, per l’ingresso di deboli correnti settentrionali in quota ed il transito di un’area di alta pressione sul continente europeo. Lunedì e Martedì temporaneo cedimento dell’alta pressione ma con basse probabilità di condizioni perturbate. Temperature nella norma fino a sabato, valori minimi inferiori alla norma da domenica“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani su Alpi e Prealpi sereno o poco nuvoloso salvo residui annuvolamenti nella notte e al primo mattino; altrove fino al mattino irregolarmente nuvoloso, dal pomeriggio ampie schiarite.

Precipitazioni: sulla Pianura orientale residui rovesci possibili fino al primo mattino.

Temperature: minime in leggero calo, massime stazionarie o in leggero aumento. In Pianura minime tra 7 e 11°C, massime tra 18 e 22°C

Zero termico: intorno a 2500 metri.

Venti: in pianura deboli da ovest con locali rinforzi, in rotazione da est dal pomeriggio; in montagna da deboli a localmente moderati da nord.