Il Meteo in Lombardia: graduale ma incisivo peggioramento nei prossimi giorni

“La Lombardia nei prossimi giorni assisterà ad un graduale ma incisivo peggioramento del tempo ad opera di una profonda depressione di origine atlantica, la quale porterà a precipitazioni anche abbondanti a inizio settimana. Più in dettaglio, oggi il tempo è previsto bello e asciutto, domani è atteso un aumento delle nubi con le prime locali precipitazioni sui rilievi e sulla pianura occidentale. Da lunedì le piogge raggiungeranno gradualmente tutti i settori. Temperature in lieve rialzo nei prossimi giorni, in calo da martedì“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani da nuvoloso a molto nuvoloso su rilievi e settori occidentali di pianura, variabilità sui restanti settori con maggiori schiarite sulla bassa pianura orientale.

Precipitazioni: deboli diffuse dalla notte sui rilievi occidentali, localmente sotto forma di rovescio, più sparse ed intermittenti su restanti rilievi e pianura occidentale; poco probabili sulla pianura centro-orientale.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo sui settori occidentali e in aumento su quelli orientali. Valori minimi in pianura tra 13-16 °C, massimi tra 19-25 °C.

Zero termico: in risalita sin verso i 3400 metri.

Venti: in pianura deboli orientali; in montagna moderati meridionali, fino a forti sulle cime.

Altri fenomeni: possibili locali foschie dense o nebbie in mattinata sulla bassa pianura orientale.