Il Meteo in Lombardia: passaggio di una depressione da Nord/Ovest, instabilità fino a domani

MeteoWeb

“Oggi correnti in quota meridionali a tratti instabili, mercoledì passaggio di una depressione da nordovest con nuova instabilità seguita da una rotazione delle correnti in quota da nord e tempo generalmente stabile e più fresco nei giorni a seguire“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani inizialmente molto nuvoloso o coperto ovunque, ampie e progressive schiarite dal mattino sui settori occidentali, in estensione verso est in serata.

Precipitazioni: diffuse nella notte e primo mattino, anche a carattere di rovescio o isolato temporale. Nel pomeriggio rovesci e temporali sulle province orientali, cessazione dei fenomeni altrove. Asciutto in serata. Limite neve in calo a fine episodio localmente fino al di sotto dei 2000 metri (1700-2000 m).

Temperature: minime in calo, massime in aumento sulle province occidentali, in calo altrove. In pianura minime raggiunte in serata tra 12 e 14 °C, massime tra 17 e 21 °C.

Zero termico: intorno a 2400 metri.

Venti: in pianura nel pomeriggio/sera moderati o forti di Foehn sui settori occidentali, altrove deboli variabili. In montagna moderati o forti da nord con Foehn nelle valli.