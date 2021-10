Il Meteo in Lombardia: stabilità nei prossimi giorni, possibile peggioramento da mercoledì sera

MeteoWeb

“Sulle regioni settentrionali italiane condizioni di alta pressione al suolo e flussi in quota stabili e poco umidi dai quadranti settentrionali, con qualche passaggio un po’ più umido di nuvolosità alta, ma senza fenomeni significativi. Foschie o locali nebbie in pianura di notte. Dalla seconda parte di lunedì un esteso promontorio anticiclonico sull’Europa occidentale favorirà ancora condizioni stabili ma un peggioramento delle condizioni è previsto tra mercoledì sera e giovedì“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani poco nuvoloso o sereno, in particolare nelle ore centrali, in tarda serata passaggi di velature a partire da nord, in estensione a gran parte della regione.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime stazionarie. In Pianura minime tra 4 e 7°C, massime tra 17 e 21°C.

Zero termico: intorno a 3200 metri.

Venti: in pianura calma, in montagna deboli settentrionali.

Altri fenomeni: possibili foschie in pianura e nelle valli fino al primo mattino.