Il Meteo in Lombardia: sabato e domenica tempo stabile in montagna, calo delle temperature in pianura

“L’allontanamento verso est della debole perturbazione che ha interessato la regione ieri lascia per oggi condizioni più stabili, con cielo prevalentemente poco nuvoloso. Sabato e domenica stabile e prevalentemente soleggiato in montagna, mentre su pianura e primi rilievi un flusso da est nei bassi strati, ancora associato alla perturbazione in allontanamento sui Balcani, porta un lieve calo delle temperature, qualche temporaneo annuvolamento e rinforzi di vento. Da lunedì la regione si trova inserita in una lasca circolazione depressionaria che interessa l’Europa sudoccidentale: nuvolosità alta e variabile con bassa probabilità di precipitazioni“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani su Alpi e Prealpi in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sulla Pianura e sui primi rilievi più variabile, comunque al più nuvoloso solo a tratti, per nubi basse probabili fino al mattino sulla pianura dal pomeriggio sui primi rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. In Pianura minime tra 8°C e 10°C, massime tra 19°C e 21°C.

Zero termico: a circa 2400 metri, tendente a risalire fino a oltre 3000 metri in serata ma con isotermia negli strati inferiori

Venti: in pianura deboli orientali tendenti a rinforzare nelle ore centrali, in montagna deboli di direzione variabile.

Altri fenomeni: foschia e nebbia a banchi alla notte e primo mattino sulla pianura meridionale.