Il Meteo in Lombardia: sensibile peggioramento all’inizio della prossima settimana

“Il graduale approfondimento sull’Europa nordoccidentale di una estesa area depressionaria, favorisce sul nord Italia flussi in quota sud occidentali e via via più instabili per i prossimi giorni. Nel fine settimana condizioni variabili, con aumento della nuvolosità diffusa e deboli precipitazioni che interesseranno prevalentemente i settori centro occidentali della Regione, quindi a inizio della prossima settimana sensibile peggioramento delle condizioni meteo, con piogge moderate diffuse lunedì e condizioni che rimarranno instabili fino a metà settimana“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani nuvoloso ovunque sin dalla notte, molto nuvoloso nel pomeriggio.

Precipitazioni: deboli nella prima parte della giornata a interessare i settori centro occidentali, in parziale estensione anche ai settori alpini e prealpini centro orientali nel pomeriggio, in attenuazione in serata. Quota neve oltre 2200 metri.

Temperature: minime in aumento, massime stazonarie. In pianura minime tra 9 e 11°C, massime tra 13 e 15°C.

Zero termico: attorno a 2400 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna da deboli a moderati meridionali.