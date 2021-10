Il Meteo in Lombardia: temperature massime in rialzo nella prima metà della settimana

MeteoWeb

Oggi tempo più soleggiato in Lombardia, “specie dalla tarda mattinata, e lunedì, con un flusso in quota asciutto da nord. Martedì va ad addossarsi alla catena alpina una perturbazione in discesa dalla Penisola Scandinava, con però effetti scarsi sulla regione, al momento per lo più riconducibili a deboli precipitazioni tra pomeriggio e sera sui settori centro-orientali della Lombardia. Successivamente, dominano correnti asciutte da settentrione, con scarsa o nulla probabilità di precipitazioni. Le temperature, dopo un calo nel fine settimana, tendono lentamente a risalire nei valori massimi nella prima metà della settimana entrante, mentre i valori minimi mantengono una tendenza calante, portandosi in pianura attorno o al di sotto dei 10°C“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani iniziale foschia o locale nebbia sulla pianura, poi soleggiato, con transito di nubi alte da nord. Aumento diffuso della nuvolosità a sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in leggero aumento. In pianura valori minimi attorno a 7-8 °C e massimi attorno a 19-20 °C

Zero termico: in rialzo, attorno a 3000 metri.

Venti: in pianura deboli, inizialmente da ovest, poi in rotazione da est e da nord; in montagna da nord, per lo più moderati e fino a forti in quota.