Il Meteo in Lombardia: tempo soleggiato e stabile, con temperature senza variazioni di rilievo

“La nostra Penisola è attualmente interessata da un flusso in quota dai quadranti settentrionali, che delimita un’area di alta pressione centrata sull’Atlantico e una struttura depressionaria sull’Europa centro-orientale. Da venerdì il flusso in quota si disporrà prevalentemente da ovest: seppur in un contesto di stabilità saranno più frequenti passaggi nuvolosi. Oggi, mercoledì, e fino all’inizio della prossima settimana in prevalenza soleggiato e stabile, con temperature senza variazioni di rilievo“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sereno o poco nuvoloso, salvo fino al primo mattino nuvolosità irregolare medio-bassa con locali foschie sulla pianura e Prealpi occidentali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in calo. In Pianura minime tra 4 e 7°C, massime tra 15 e 18°C.

Zero termico: inizialmente intorno a 1800 metri circa, in giornata in risalita attorno ai 2800 metri.

Venti: in pianura deboli inizialmente da est, poi di direzione variabile; in montagna deboli o moderati da nord-nordovest, in attenuazione dalla seconda parte della giornata.