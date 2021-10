Il Meteo in Piemonte: l’anticiclone innalza lo zero termico oltre quota 4000

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico, esteso sul bacino occidentale del Mediterraneo, si rafforza verso l’Europa centrale dal pomeriggio odierno e per i prossimi giorni. Sono quindi attese giornate stabili e soleggiate sulla nostra regione, con un marcato rialzo della quota dello zero termico. Mercoledì la discesa di una saccatura dal Mare del Nord determinerà un cedimento dell’altra pressione sulle regioni settentrionali, apportando un peggioramento delle condizioni meteorologiche“: sono le previsioni meteo dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, contenute nel bollettino per i prossimi giorni.

Lo zero termico salirà dai 3.900 metri previsti lunedì ai 4.000-4.100 di martedì. Le temperature massime saranno sui 20-21°C lunedì e martedì. Mercoledì la discesa di una saccatura dal mare del Nord potrebbe portare ad un peggioramento con qualche pioggia, probabilmente limitata alla zona settentrionale del Piemonte.