Il Meteo in Toscana: cielo sereno nei prossimi giorni, temperature minime in aumento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in leggero aumento sia nei valori minimi sia nei massimi. Ampia escursione termica.

Lunedì 18 Ottobre velato.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime.

Martedì 19 da poco a parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento più sensibile nelle minime.

Mercoledì 20 nuvoloso.

Venti: meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie.