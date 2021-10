Il Meteo in Toscana: cielo sereno o poco nuvoloso nei prossimi giorni

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: tra deboli e moderati da nord-est con rinforzi fino a forti in Arcipelago e sulle zone meridionali; deboli sulle zone di pianura delle province di Massa-Carrara e Lucca.

Mari: poco mossi, fino a mossi al largo sul settore meridionale.

Temperature: minime in lieve aumento sulle pianure settentrionali a causa del vento, in diminuzione altrove. Massime in lieve diminuzione con valori intorno a 16-18 gradi in pianura.

Venerdì 15 Ottobre soleggiato. Tendenza ad aumento della nuvolosità in serata a partire dall’Arcipelago.

Venti: prevalentemente deboli settentrionali. Moderati sui rilievi meridionali e sull’Arcipelago a sud dell’Elba.

Mari: poco mossi o localmente mossi a sud dell’Elba.

Temperature: minime in diminuzione con valori intorno a 5 gradi nelle pianure, massime in aumento (18-20 gradi in pianura), più sensibile in montagna.

Sabato 16 in mattinata nuvoloso o localmente molto nuvoloso sull’Arcipelago dove saranno possibili deboli piogge, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio prevalenti condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli da nord-est con locali rinforzi.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime pressoché stazionarie con inversione termica nelle valli. Massime in lieve aumento. Valori intorno a 20-21 gradi in pianura.

Domenica 17 sereno in mattinata. Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel pomeriggio.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie. Durante la notte e le prime ore della mattina, inversione termica nelle valli.